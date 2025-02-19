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Карина Пардаева
Инвестиции

Российский разработчик систем кибербезопасности R-Vision запустил корпоративный фонд объёмом 500 млн рублей

Для инвестиций в ИТ-стартапы на ранних стадиях.

  • Фонд R-Vision VC будет инвестировать в компании в сфере кибербезопасности, искусственного ителлекта, анализа данных и корпоративного ПО, сообщается на сайте разработчика.
  • В течение двух-трёх лет фонд планирует вложить от 30 млн до 50 млн рублей в 10–15 проектов. Управляющий партнёр фонда Игорь Сметанев рассказал Forbes, что сотрудничество начнётся с миноритарных долей, но возможны различные сценарии в зависимости от целей основателей.
  • Фонд интересуют проекты на ранних стадиях, когда у команды уже есть оформленная идея и MVP (Minimum Viable Product, «минимально жизнеспособный продукт»).
  • R-Vision VC не будет рассматривать продукты, созданные для одного-двух заказчиков. Фонд заинтересован в технологиях для B2B и B2G-рынков, которые способны решать «актуальные задачи бизнеса и государства», подчёркивает Сметанев.
  • За последние полгода это уже второй корпоративный фонд от компании из ИБ-отрасли: в октябре 2024-го ГК «Солар» запустила Solar Ventures объёмом 1,1 млрд рублей — это первый в России фонд со специализацией на кибербезопасности, пишет Forbes.
  • При этом венчурный рынок переживает сложные времена, отмечает издание. По данным Агентства инноваций Москвы, в 2023 году объём венчурных инвестиций в российские стартапы снизился до $118,2 млн, что более чем в 10 раз ниже уровня 2022-го ($1,252 млрд).
  • В 2024-м его объём сократился на 23% год к году. Он составил $91,7 млн — 9,4 млрд рублей по курсу ЦБ на 16 января 2025 года.

#новости

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