Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
Крипто
AI
Телеграм
Маркетплейсы
Право
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Инвестиции

Основные американские индексы упали, курс биткоина опустился до $80 тысяч на фоне опасений рецессии в США

«Турбулентность» на рынках может продолжиться, отмечает CNBC.

  • 10 марта 2025 года индекс S&P 500, который отслеживает динамику акций крупнейших по капитализации американских компаний, падает на 1,86%. Промышленный индекс Dow Jones — на 0,93%, Nasdaq Composite — на 3,18%, Russell 2000 (отслеживает компании с «малой капитализацией») — на 1,71%.
  • Падают акции отдельных компаний, отмечают CNBC и Reuters: бумаги Meta (признана в России экстремистской и запрещена) — на 5%, до $594,3 за штуку, Tesla — на 8,26%, до $240,97, Alphabet — на 4,61%, до $167,43, «любимицы ИИ-рынка» Nvidia — на 4,94%, до $107,15, Microsoft — на 3,27%, до $380,53, Apple — на 5,59%, до $225,64, Amazon — на 3,4%, до $192,59.
  • Инвесторы обеспокоены рисками возможной рецессии из-за пошлин, введённых президентом США Дональдом Трампом в отношении Мексики, Канады и Китая: они могут привести к росту цен, что затруднит снижение ставок ФРС.
  • 9 марта 2025 года Трамп в интервью Fox News отказался спрогнозировать, могут ли США столкнуться с рецессией в 2025 году из-за пошлин. Вместе с тем министр торговли Говард Лютник заявил: в США не будет рецессии. Хотя последние решения администрации и приведут к повышению цен на некоторые товары иностранного производства, американские продукты подешевеют, добавил он.
  • За последний месяц S&P 500 растерял 6%, Nasdaq — 9%, Dow Jones — 4,5%, указывает CNBC. «Турбулентность» на рынках может продолжиться на неделе с 10 марта 2025 года, когда в США выйдут данные по индексу потребительских цен и индексу цен производителей.
  • Крипторынок также падает, следует из агрегированных данных Coinmarketcap: курс биткоина опустился за сутки на 3,65%, до $80,32 тысячи, Ethereum — на 4,1%, до $2022, Tether — на 0,04%, до $0,99, XRP — на 4,03%, до $2,11, BNB — на 3,61%, до $549,99.
  • После саммита по цифровым активам в Белом доме и новостей о крипторезерве США рынки «исчерпали крактосрочные позитивные катализаторы и всё больше страдают от опасений по поводу тарифной войны и замедления экономики», отмечает Coindesk.
Ася Карпова
Крипто
В Белом доме прошёл криптосаммит — Трамп снова обещал превратить США в «биткоин-супердержаву», но инвесторов не воодушевил

Рынок отреагировал падением.

Источник: The New York Times

#новости

2
1
31 комментарий