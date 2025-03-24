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Карина Пардаева
Инвестиции

Банк «Точка» и «Акселератор ФРИИ» запланировали инвестировать в стартапы

Компании смогут получить до 500 млн рублей.

  • Программа «конвейерных» инвестиций рассчитана на компании с выручкой от 20 млн рублей, рассказал «Ведомостям» представитель «Акселератора ФРИИ».
  • Акселератор займётся отбором проектов и подготовкой сделок, а банк обеспечит финансирование.
  • Стартапы должны работать в сферах электронной коммерции, финтеха, логистики, маркетинга.

  • «Точка» готова инвестировать до 500 млн рублей в каждый одобренный стартап. Однако точное количество таких проектов пока не определили: всё будет зависеть от количества заявок, идей и их инвестиционной привлекательности, уточнили в банке.

  • Программа стартует до конца марта 2025 года. Процесс от подачи заявки до принятия финального решения займёт не более четырёх недель, добавили в «Акселераторе ФРИИ».
  • В аналитическом агентстве Dsight инвестиционный конвейер сравнили с корпоративным акселератором или венчурной студией, отметив, что такой формат «не распространён в силу сложности взаимодействия».
  • Если «Точке» и «Акселератору ФРИИ» удастся запустить 10 пилотных проектов и заключить сделки с двумя-тремя скейлапами (быстрорастущими компаниями), это можно будет считать успехом, отметили в компании.
«Точка»
«Точка»
  • Российский рынок инвестиций в ИТ-стартапы по итогам 2024-го сократился год к году на 17% по количеству сделок и на 23% по объёму, следует из данных аналитической платформы Venture Guide.
  • Всего венчурные фонды в результате 153 сделок вложили в технологические проекты $91,7 млн. Средний объём инвестиций составил $0,7 млн, в 2023-м он достигал $0,9 млн.

#новости

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