Банк «Точка» и «Акселератор ФРИИ» запланировали инвестировать в стартапы

Компании смогут получить до 500 млн рублей.Программа «конвейерных» инвестиций рассчитана на компании с выручкой от 20 млн рублей, рассказал «Ведомостям» представитель «Акселератора ФРИИ».Акселератор займётся отбором проектов и подготовкой сделок, а банк обеспечит финансирование.Стартапы должны работать в сферах электронной коммерции, финтеха, логистики, маркетинга.«Точка» готова инвестировать до 500 млн рублей в каждый одобренный стартап. Однако точное количество таких проектов пока не определили: всё будет зависеть от количества заявок, идей и их инвестиционной привлекательности, уточнили в банке.Программа стартует до конца марта 2025 года. Процесс от подачи заявки до принятия финального решения займёт не более четырёх недель, добавили в «Акселераторе ФРИИ».В аналитическом агентстве Dsight инвестиционный конвейер сравнили с корпоративным акселератором или венчурной студией, отметив, что такой формат «не распространён в силу сложности взаимодействия».Если «Точке» и «Акселератору ФРИИ» удастся запустить 10 пилотных проектов и заключить сделки с двумя-тремя скейлапами (быстрорастущими компаниями), это можно будет считать успехом, отметили в компании.«Точка»Российский рынок инвестиций в ИТ-стартапы по итогам 2024-го сократился год к году на 17% по количеству сделок и на 23% по объёму, следует из данных аналитической платформы Venture Guide.Всего венчурные фонды в результате 153 сделок вложили в технологические проекты $91,7 млн. Средний объём инвестиций составил $0,7 млн, в 2023-м он достигал $0,9 млн.#новости