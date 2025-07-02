Figma подала заявку на проведение IPO на Нью-Йоркской бирже

Компания планирует разместить акции под тикером FIG. Figma не раскрыла сколько акций она планирует продать в ходе IPO, когда пройдёт первичное размещение и другие детали. Конфиденциальную заявку компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в апреле 2025 года.Опрошенные TechCrunch эксперты Renaissance Capital полагают, что в результате первичного размещения Figma может привлечь $1,5 млрд. По их мнению, это может стать «крупнейшим технологическим IPO» в 2025 году.В 2024-м выручка Figma составила $749 млн, превысив на 48% показатель 2023 года. В первом квартале 2025-го выручка увеличилась на 46% год к году, до $228,2 млн, а чистая прибыль составила $44,9 млн против $13,5 годом ранее.Фото Reuters В сентябре 2022 года Adobe сообщила, что договорилась о покупке Figma за $20 млрд. Обе стороны заявили, что вместе смогут достичь больших успехов. Но многие пользователи практически сразу «похоронили» Figma, думая, что сервис станет слишком дорогим, превратится в часть Creative Cloud от Adobe и получит плохой интерфейс.В конце 2023 года сделку отменили из-за давления регуляторов. Внимание на риски для конкуренции обратили Еврокомиссия и Управление Великобритании по конкуренции и рынкам. Adobe согласилась выплатить Figma $1 млрд комиссии за расторжение.Весной 2024 года Figma закрыла сделку по продаже акций сотрудников. Тогда инвесторы оценили компанию в $12,5 млрд.#новости #figma #ipo