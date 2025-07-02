Инвестбанк из группы БКС возобновил доступ к торговле американскими ценными бумагами

Только для «квалов», минимальная сумма покупок — на 10 млн рублей.BCS Global Markets предлагает торговать «реальными» американскими ценными бумагами — акциями с возможностью получать дивиденды, облигациями, а также ETF на акции и криптоактивы, пишут «Ведомости», которые ознакомились с презентацией компании. Активы учитываются в центральном депозитарии США — DTCC. Сделки — внебиржевые, доступны только квалифицированным инвесторам. Расчёты — в рублях. Минимальная сумма покупок — 10 млн рублей, но инвестбанк надеется её снизить в будущем. Комиссия за сделку — 0,3% от суммы.Также он предлагает опционы на еврооблигации «Газпрома», которые хранятся в Euroclear. Минимальные инвестиции — $100 тысяч. Основные риски — законодательные и кредитные.Сделки проходят с российского брокерского счёта в рублях с учётом действующих требований, сообщили в BCS.Формально они соответствуют российскому праву, но опрошенные изданием эксперты предупреждают, что торговля бумагами компаний, причастных к конфликту в Украине, может грозить рисками — вплоть до уголовной ответственности. #новости #бкс