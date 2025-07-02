Мосбиржа 8 июля 2025 года запустит торги фьючерсами на акции Tencent и Xiaomi

С расчётами в гонконгских долларах.С 8 июля инвесторам станут доступны фьючерсы на гонконгские акции Tencent и Xiaomi с исполнением в сентябре и декабре 2025 года, сообщила Мосбиржа. Они будут торговаться под тикерами TC и XI соответственно.Минимальный лот для фьючерса Tencent — 10 акций, Xiaomi — 100 акций. Расчёты будут производиться в гонконгских долларах.По данным investing.com на 2 июля 2025 года, бумаги Xiaomi на гонконгской бирже стоят 60,15 гонконгских доллара за штуку. Акции Tencent — 501,5 гонконгских доллара за штуку. Официальный курс гонконгского доллара, установленный российским ЦБ на 2 июля, составляет 10 рублей.Запуск новых фьючерсов на акции китайских компаний в июне 2024 года анонсировал глава Мосбиржи Владимир Крекотень. На площадке уже торгуются фьючерсы Alibaba и Baidu.#новости #мосбиржа