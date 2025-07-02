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Артур Томилко
Инвестиции

Мосбиржа 8 июля 2025 года запустит торги фьючерсами на акции Tencent и Xiaomi

С расчётами в гонконгских долларах.

  • С 8 июля инвесторам станут доступны фьючерсы на гонконгские акции Tencent и Xiaomi с исполнением в сентябре и декабре 2025 года, сообщила Мосбиржа. Они будут торговаться под тикерами TC и XI соответственно.
  • Минимальный лот для фьючерса Tencent — 10 акций, Xiaomi — 100 акций. Расчёты будут производиться в гонконгских долларах.
  • По данным investing.com на 2 июля 2025 года, бумаги Xiaomi на гонконгской бирже стоят 60,15 гонконгских доллара за штуку. Акции Tencent — 501,5 гонконгских доллара за штуку. Официальный курс гонконгского доллара, установленный российским ЦБ на 2 июля, составляет 10 рублей.
  • Запуск новых фьючерсов на акции китайских компаний в июне 2024 года анонсировал глава Мосбиржи Владимир Крекотень. На площадке уже торгуются фьючерсы Alibaba и Baidu.

#новости #мосбиржа

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