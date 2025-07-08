Недостаток знаний, волатильность, сомнения в безопасности: «квалы» рассказали, что мешает инвестировать в инструменты с привязкой к криптовалютам

В опросе «БКС Мир Инвестиций» поучаствовали около 1500 квалифицированных инвесторов. Это мужчины и женщины старше 20 лет с активами от 50 тысяч рублей из городов с населением от 100 тысяч человек, пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос БКС. Опыт инвестирования в криптоинструменты был только у 52% опрошенных.68% респондентов сказали, что основной барьер для инвестиций в такие активы — недостаток базовых знаний. 37% сослались на их высокую волатильность. Ещё 32% сомневаются в безопасности платформ.В мае 2025 года ЦБ разрешил квалифицированным инвесторам сделки с инструментами с привязкой к криптовалютам, но без фактической поставки крипты. 30% опрошенных БКС об этом даже не слышали. А более 30% тех, кто знал о решении, лишь «готовы попробовать» вложиться и только через российскую компанию.57% респондентов считают подобные вложения долгосрочными инвестициями. 32% — диверсификацией портфеля. 25% называют среди целей краткосрочные спекуляции.Источник фото: «Прайм»В июне 2025 года Мосбиржа запустила торги фьючерсами, привязанными к стоимости биткоина. Новые продукты после решения ЦБ появились и у «Т-Банка», «Альфа-банка», «Альфа-капитала», БКС, «Сбера», «Финама», «Цифра брокер» и других.В ЦБ при этом сказали, что видят «активность и маркетинг по количеству предложений», но «инвесторы не то чтобы прямо всё бросили и бросились это покупать».#новости