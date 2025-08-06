OpenAI начала обсуждать с действующими инвесторами продажу части акций сотрудников при оценке около $500 млрд — Bloomberg

Компания стремится удержать сотрудников на фоне конкуренции за ИИ-специалистов. OpenAI ведёт предварительные переговоры о продаже акций нынешних и бывших сотрудников при общей оценке компании в $500 млрд, рассказали осведомлённые источники Bloomberg.По их словам, с предложением о покупке бумаг к компании обратились действующие инвесторы, в числе которых называют фонд Thrive Capital. Объём вторичной продажи акций может составить «миллиарды долларов».В апреле 2025 года в ходе раунда финансирования на $40 млрд инвесторы оценили компанию в $300 млрд. Если сделка по продаже акций сотрудников состоится, номинальная оценка OpenAI увеличится примерно на 66%.Руководство OpenAI стремится использовать интерес инвесторов, чтобы вознаградить сотрудников и продемонстрировать им рост компании, пояснил один из собеседников агентства. В последние месяцы разработчик ChatGPT лишился нескольких исследователей — их переманила Meta*, предложившая «многомиллионные компенсации».Артур ТомилкоМнения2 июля«Миссионеры победят наёмников»: Сэм Альтман раскритиковал Meta* за переманивание ИИ-специалистов И заявил, что у акций OpenAI «гораздо больший» потенциал для роста.*Meta признана в России экстремистской и запрещена. #новости #openai