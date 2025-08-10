Разработчик ИИ для материаловедения Periodic Labs, запущенный бывшими сотрудниками OpenAI и DeepMind, запланировал привлечь $200 млн — Bloomberg

Оценка компании до получения инвестиций составила $1 млрд. Раунд согласилась возглавить венчурная компания Andreessen Horowitz (a16z), рассказали осведомлённые источники Bloomberg. По словам одного из них, изначально руководить раундом должна была OpenAI, но в Periodic Labs решили, что a16z сможет предоставить «больше ресурсов».Оценка стартапа до получения финансирования составила $1 млрд. При этом условия инвестиций могут измениться, отмечает агентство.Periodic Labs весной 2025 года основали бывший вице-президент по исследованиям OpenAI Лиам Федус и бывший научный сотрудник Google DeepMind Экин Доуш Чубук.Стартап занимается разработкой ИИ-решений для изучения известных материалов и потенциального открытия новых. Других подробностей о работе компании пока нет.#новости