Артур Томилко
Инвестиции

Разработчик ИИ для материаловедения Periodic Labs, запущенный бывшими сотрудниками OpenAI и DeepMind, запланировал привлечь $200 млн — Bloomberg

Оценка компании до получения инвестиций составила $1 млрд.

  • Раунд согласилась возглавить венчурная компания Andreessen Horowitz (a16z), рассказали осведомлённые источники Bloomberg. По словам одного из них, изначально руководить раундом должна была OpenAI, но в Periodic Labs решили, что a16z сможет предоставить «больше ресурсов».
  • Оценка стартапа до получения финансирования составила $1 млрд. При этом условия инвестиций могут измениться, отмечает агентство.
  • Periodic Labs весной 2025 года основали бывший вице-президент по исследованиям OpenAI Лиам Федус и бывший научный сотрудник Google DeepMind Экин Доуш Чубук.
  • Стартап занимается разработкой ИИ-решений для изучения известных материалов и потенциального открытия новых. Других подробностей о работе компании пока нет.

#новости

1
3 комментария