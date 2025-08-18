Китайские производители электромобилей в 2024 году впервые инвестировали за рубежом больше, чем внутри страны

До этого около 80% вложений приходилось на китайский рынок.Источник: ReutersКитайские компании «вынуждены» инвестировать в производства за границей из-за перенасыщения рынка и «затянувшейся» ценовой войны в Китае, пишет Bloomberg со ссылкой на отчёт Rhodium Group. Необходимость обходить тарифные ограничения также вынуждает их строить заводы в США и Европе.В 2024 году китайские производители электромобилей инвестировали около $16 млрд за рубежом — примерно 75% пришлось на производство батарей. Инвестиции на внутреннем рынке за тот же период составили около $15 млрд.Это свидетельствует об «историческом сдвиге», отмечает издание. В предыдущие годы китайские производители направляли около 80% инвестиций на внутренний рынок.Старший аналитик Rhodium Group Арманд Мейер заявил, что рост зарубежных инвестиций среди китайских компаний свидетельствует о насыщенности внутреннего рынка и «привлекательности» выхода за границу.Крупнейший производитель аккумуляторов для электромобилей CATL в июне 2025 года назвал зарубежную экспансию своим главным приоритетом. BYD уже запустила производство в Бразилии и Таиланде и планирует построить заводы в Турции и Индонезии.При этом зарубежные проекты, как правило, стоят дороже, требуют больше времени и влекут за собой дополнительные политические и регуляторные риски, отмечает Bloomberg. Например, в июле 2025 года BYD «заморозила» планы по строительству завода в Мексике из-за «политической напряжённости и неопределённости».#новости