Данила Бычков
Инвестиции

Акции Nvidia, Meta*, Google, AMD и других технологических компаний упали из-за предупреждений о «чрезмерном» ажиотаже вокруг ИИ — FT

На это повлияло исследование Массачусетского технологического института и заявление главы OpenAI Сэма Альтмана.

Источник: Reuters
  • Падение началось 19 августа 2025 года и затронуло компании, бумаги которых на протяжении 2025-го «показывали себя лучше всего», пишет FT. Среди них — Nvidia, AMD, Google и другие.
  • Например, 18 августа 2025 года акции Nvidia завершили торги на отметке $181,9 за штуку. К 18:40 мск 20 августа 2025 года бумаги компании потеряли 6,8% и торгуются по $169,6 за штуку. У AMD падение за этот же период составило 8,8%, у Meta* — 3,1%, у Google — 2,3%.
  • Снижение цен на акции технологических компаний может быть связано с предупреждениями о «чрезмерном» ажиотаже вокруг «бума ИИ», отмечает издание. К подобным сигналам FT отнесло исследование Массачусетского технологического института (MIT), показавшее, что 95% компаний не смогли успешно внедрить ИИ и улучшить финансовые показатели.
  • Кроме того, 15 августа 2025 года глава OpenAI Сэм Альтман в ходе ужина с журналистами заявил, что согласен с мнением о пузыре на рынке ИИ.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости

