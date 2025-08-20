Акции Nvidia, Meta*, Google, AMD и других технологических компаний упали из-за предупреждений о «чрезмерном» ажиотаже вокруг ИИ — FT

На это повлияло исследование Массачусетского технологического института и заявление главы OpenAI Сэма Альтмана.Источник: ReutersПадение началось 19 августа 2025 года и затронуло компании, бумаги которых на протяжении 2025-го «показывали себя лучше всего», пишет FT. Среди них — Nvidia, AMD, Google и другие.Например, 18 августа 2025 года акции Nvidia завершили торги на отметке $181,9 за штуку. К 18:40 мск 20 августа 2025 года бумаги компании потеряли 6,8% и торгуются по $169,6 за штуку. У AMD падение за этот же период составило 8,8%, у Meta* — 3,1%, у Google — 2,3%.Снижение цен на акции технологических компаний может быть связано с предупреждениями о «чрезмерном» ажиотаже вокруг «бума ИИ», отмечает издание. К подобным сигналам FT отнесло исследование Массачусетского технологического института (MIT), показавшее, что 95% компаний не смогли успешно внедрить ИИ и улучшить финансовые показатели.Кроме того, 15 августа 2025 года глава OpenAI Сэм Альтман в ходе ужина с журналистами заявил, что согласен с мнением о пузыре на рынке ИИ.*Meta признана в России экстремистской и запрещена.#новости