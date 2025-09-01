«Т-Инвестиции» запустили внебиржевые торги долларом США

Получать статус квалифицированного инвестора или проходить дополнительное тестирование не нужно.Опция доступна держателям брокерских и индивидуальных инвестиционных счетов, сообщил брокер.Заявки на покупку и продажу американской валюты можно подать через терминал и в мобильном приложении. Сделки проводят в рабочие дни с 10:00 до 19:00 мск.Внебиржевые торги долларом США также есть у «Финама» и «БКС Мир инвестиций».Источник фото: РБК«Т-Банк» находится под санкциями ЕС и санкциями США с 2023 года. Тогда же приложения группы удалили из App Store.С 13 июня 2024 года для расчёта официальных курсов доллара и евро к рублю ЦБ использует отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке.Регулятор поменял порядок процедуры, когда Мосбиржа попала под американские санкции. Площадке пришлось приостановить торги долларом и евро, а ЦБ — гонконгским долларом.Полина ЛааксоДеньги23 авгКлючевая ставка и геополитика: «РБК Инвестиции» — о факторах, которые повлияют на курс доллара к рублю в сентябре 2025 года 1 августа курс доллара, установленный ЦБ, составлял 80,31 рубля. 23 августа — 80,75 рубля.#новости