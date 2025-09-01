Популярное
Полина Лааксо
Инвестиции

«Т-Инвестиции» запустили внебиржевые торги долларом США

Получать статус квалифицированного инвестора или проходить дополнительное тестирование не нужно.

  • Опция доступна держателям брокерских и индивидуальных инвестиционных счетов, сообщил брокер.
  • Заявки на покупку и продажу американской валюты можно подать через терминал и в мобильном приложении. Сделки проводят в рабочие дни с 10:00 до 19:00 мск.
  • Внебиржевые торги долларом США также есть у «Финама» и «БКС Мир инвестиций».
Источник фото: РБК
Деньги
Ключевая ставка и геополитика: «РБК Инвестиции» — о факторах, которые повлияют на курс доллара к рублю в сентябре 2025 года

1 августа курс доллара, установленный ЦБ, составлял 80,31 рубля. 23 августа — 80,75 рубля.

Источник фото: «Интерфакс»

#новости

