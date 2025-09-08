ЦБ ужесточит контроль за инсайдерскими сделками с инструментами публичных компаний и введёт понятие суперинсайдеров

Нововведения хотят распространить на все торгующиеся на бирже компании — независимо от уровня листинга. Поправки находятся на финальной стадии межведомственного согласования, сообщил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин. Регулятор ожидает, что законопроекты внесут в Госдуму в осеннюю сессию и примут до конца осени, чтобы они вступили в силу уже в 2026 году.Инициатива обяжет публичные компании в течение трёх-пяти дней раскрывать сделки сотрудников с инструментами, «в отношении которых у них есть инсайдерская информация». Инсайдеры должны будут сами отчитываться работодателю о сделках, но и он сможет проактивно запрашивать данные.Сведения «точно» должны быть на сайте эмитента. При этом дополнительное «единое окно» могла бы предоставить и Мосбиржа.По степени раскрытия инсайдеров разделят на две категории. Топ-менеджмент и специалисты по связям с инвесторами (IR) войдут в группу суперинсайдеров. Остальные сотрудники с доступом к инсайдерской информации будут «обычными» инсайдерами.Кирилл Пронин. Источник фото: РБККомпании также обяжут устанавливать период до раскрытия значимой информации, когда инсайдерам будет запрещено совершать сделки. Например, перед публикацией отчётов или анонсированием покупок и поглощений. Сейчас бизнес может определять эти «окна» самостоятельно, но не все это делают.Цель поправок — повысить прозрачность рынка для частных инвесторов, а также упростить контроль за «неправомерным использованием инсайда» для самих компаний.Полина ЛааксоИнвестиции23 июляЦБ изучает возможность ввести наказание за введение инвесторов в заблуждение И приравнять такие действия к манипулированию рынком. #новости