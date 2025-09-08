Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Путешествия
Деньги
Инвестиции
Крипто
Образование
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Инвестиции

ЦБ ужесточит контроль за инсайдерскими сделками с инструментами публичных компаний и введёт понятие суперинсайдеров

Нововведения хотят распространить на все торгующиеся на бирже компании — независимо от уровня листинга.

  • Поправки находятся на финальной стадии межведомственного согласования, сообщил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин. Регулятор ожидает, что законопроекты внесут в Госдуму в осеннюю сессию и примут до конца осени, чтобы они вступили в силу уже в 2026 году.
  • Инициатива обяжет публичные компании в течение трёх-пяти дней раскрывать сделки сотрудников с инструментами, «в отношении которых у них есть инсайдерская информация». Инсайдеры должны будут сами отчитываться работодателю о сделках, но и он сможет проактивно запрашивать данные.
  • Сведения «точно» должны быть на сайте эмитента. При этом дополнительное «единое окно» могла бы предоставить и Мосбиржа.
  • По степени раскрытия инсайдеров разделят на две категории. Топ-менеджмент и специалисты по связям с инвесторами (IR) войдут в группу суперинсайдеров. Остальные сотрудники с доступом к инсайдерской информации будут «обычными» инсайдерами.
Кирилл Пронин. Источник фото: РБК
Кирилл Пронин. Источник фото: РБК
  • Компании также обяжут устанавливать период до раскрытия значимой информации, когда инсайдерам будет запрещено совершать сделки. Например, перед публикацией отчётов или анонсированием покупок и поглощений. Сейчас бизнес может определять эти «окна» самостоятельно, но не все это делают.
  • Цель поправок — повысить прозрачность рынка для частных инвесторов, а также упростить контроль за «неправомерным использованием инсайда» для самих компаний.
Полина Лааксо
Инвестиции
ЦБ изучает возможность ввести наказание за введение инвесторов в заблуждение

И приравнять такие действия к манипулированию рынком.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Источник фото: Госдума

#новости

6
1
7 комментариев