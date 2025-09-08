«Аэрофлот» выкупит у структур Lufthansa 49% в крупнейшем в России производителе бортового питания

И станет владельцем 100%. Правкомиссия уже одобрила выкуп 49% в АО «Аэромар». Сделку осталось согласовать Владимиру Путину, сообщил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. Lufthansa рассказывала о желании продать свою долю ещё в 2022 году.Сумму сделки не раскрывают. В 2024 году выручка «Аэромар» по российским стандартам бухучёта выросла на 37% год к году — до 19,4 млрд рублей. Чистый убыток составил 511 млн рублей против 63 млн рублей прибыли годом ранее.В финансовой отчётности «Аэрофлота» за первое полугодие 2025 года также фигурирует сделка по выкупу доли немецкой Lufthansa в производителе бортового питания «Аэромил». Александровский говорит, что её сумма составила 56,4 млн рублей. Эта структура получила в 2024 году 380 млн рублей выручки и 62,5 млн рублей прибыли.Источник фото: АТОР#новости