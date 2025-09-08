Популярное
Полина Лааксо
Инвестиции

«Аэрофлот» выкупит у структур Lufthansa 49% в крупнейшем в России производителе бортового питания

И станет владельцем 100%.

  • Правкомиссия уже одобрила выкуп 49% в АО «Аэромар». Сделку осталось согласовать Владимиру Путину, сообщил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. Lufthansa рассказывала о желании продать свою долю ещё в 2022 году.
  • Сумму сделки не раскрывают. В 2024 году выручка «Аэромар» по российским стандартам бухучёта выросла на 37% год к году — до 19,4 млрд рублей. Чистый убыток составил 511 млн рублей против 63 млн рублей прибыли годом ранее.
  • В финансовой отчётности «Аэрофлота» за первое полугодие 2025 года также фигурирует сделка по выкупу доли немецкой Lufthansa в производителе бортового питания «Аэромил». Александровский говорит, что её сумма составила 56,4 млн рублей. Эта структура получила в 2024 году 380 млн рублей выручки и 62,5 млн рублей прибыли.
Источник фото: АТОР
Источник фото: АТОР

#новости

