«Восход» запустил проект по созданию автономного пассажирского электрокатера на подводных крыльях

Фонд впервые выступил инициатором проекта, в который вложился, и сам собрал команду под него.Источник рендера здесь и далее: «Восход»Объём стартовых инвестиций в проект Flymar составил 100 млн рублей. Это деньги фонда и неназванного бизнес-ангела.Сначала Flymar сфокусируется на разработке «интеллектуальной системы автономного судовождения», систем для телеуправления и обеспечения безопасности скоростных плавсредств, а также на развитии «технологий энергоэффективного электропривода».Строительство судна — «финальная точка интеграции». Первая модель F9 будет рассчитана на десять пассажиров. Длина — 9 м. Целевая скорость — 45-50 км/ч. Запас хода — 80 км. Предзаказы собираются открыть в начале 2026 года.Решение использовать подводные крылья объясняют тем, что так судно можно эксплуатировать на мелководье. В Государственной транспортной лизинговой компании считают, что такие модели «могут стать одними из наиболее востребованных». К тому же на них есть спрос из-за рубежа, в частности, из стран Юго-Восточной Азии.Бизнес-модель Flymar подразумевает не только продажу судов, но и сервисное обслуживание, а также обновления ПО по подписке.#новости