«Классический M&A не вернётся»: тенденции на российском рынке слияний и поглощений в 2025 году

Несколько тезисов из разговора «Ъ» с юридическими компаниями. Источник фото: ReutersВ 2022-2023 годах сделки по выходу иностранцев из российских активов были «основным драйвером роста рынка». В 2025-м их количество «существенно» снизилось. «Первая волна» прошла. С 2024 года регулирование ужесточили, так что правила стали «по большому счёту запретительными».2022 год охарактеризовался «быстротой» соглашений. Теперь инвесторы возвращаются к полноформатным переговорам и щепетильной оценке рисков. Остаётся тренд на использование корпоративных спецструктур и «сложных» механизмов оплаты, чтобы обеспечить «конфиденциальность владения» и скрыть источники финансирования.Сделки становятся менее шаблонными. Условия нередко диктуют не продавцы, а покупатели. Первых не устраивают заниженные мультипликаторы, но и инвесторы боятся рисковать. Всё чаще используется отсроченная оплата: «чтобы распределить риски между сторонами и сблизить разрыв в оценке бизнеса между продавцом и покупателем».Наибольший рост сделок — в ИТ-секторе. Там же наблюдается консолидация: крупные банки и корпорации покупают активы, «комплиментарные по отношению к их основному бизнесу». На фоне дорогих займов и снижения мультипликаторов покупки финансируются «преимущественно» из собственных средств.В международных сделках «заметны» инвесторы из Китая — они покупают российские активы и создают совместные предприятия с местными игроками. Ситуацию осложняют платёжные санкции, поэтому параллельно с ростом числа сделок с Азией и Ближним Востоком распространяются расчёты в альтернативных валютах: юанях, дирхамах и крипте.Заметная часть сделок в 2024-м и 2025 году — национализация или переход активов к государственным или связанным с ними структурам. По некоторым оценкам, такие операции составляют 7-10% от объёма всего рынка. Тенденция влияет на оценку угроз: «плохо прогнозируемая ситуация с "национализацией по суду" отбивает желание рассматривать многие активы».Число сделок в первом полугодии 2025 года сократилось до 201 с 233 за аналогичный период в 2024 году. Общая стоимость — $18,7 млрд (-12,3% год к году), следует из бюллетеня «Рынок слияний и поглощений», который изучил «Ъ».Активность инвесторов замедлилась на фоне высокой ключевой ставки, дорогого финансирования, «непонятных» долгосрочных перспектив российской экономики, нестабильного валютного курса, инфляции и «непоследовательных правил». ФАС и Минфин усилили контроль за сделками в стратегических отраслях. Проще «пересидеть в деньгах».Со стороны экономики M&A-рынок «во многом» будет определять уровень ключевой ставки, хотя некоторые полагают, что даже со снижением «классический M&A уже не вернётся».Евгения ЕвсееваИнвестиции26 сент«На венчурном рынке сейчас “отскок дохлой кошки”»: глава ФРИИ — о том, почему рынок так и не восстановился Выжимка интервью РБК с Кириллом Варламовым.#новости