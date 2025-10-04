OpenAI купила разработчика персонализированного финансового ИИ-ассистента Roi — сумма неизвестна

В компании работало всего четыре человека. Обслуживать клиентов она прекратит с 15 октября 2025 года.Источник фото: ReutersО сделке сообщил глава и соучредитель Roi Суджит Вишваджит, который вместе с другим сооснователем Чипом Дэвисом раньше работал в Airbnb. По данным неназванного источника TechCrunch, в OpenAI перешёл только Вишваджит. Какую должность получил — неизвестно.Нью-йоркский стартап Roi основали в 2022 году. За время работы он привлёк $3,6 млн. Задумка сервиса — агрегировать «цифровой финансовый след пользователя, включая акции, криптовалюты, DeFi-активы, недвижимость и NFT», в рамках одного приложения, которое «следит за капиталом, даёт подсказки, а также помогает торговать».ИИ-ассистенту можно было задать стиль общения. В одном из примеров самой компании пользователь попросил общаться с ним как с «зумером с "брейнротом"», после чего чат-бот начал фамильярничать и использовать сленговые выражения.У OpenAI это уже четвёртая acquihire-сделка за последнее время — когда актив покупают ради специалистов, которые его развивают. В 2025 году она приобрела Context.ai, которая строила аналитику для ИИ-моделей, разработчика рекомендательных ИИ-систем для интернет-магазинов Crossing Minds, а также стартап, который дал возможность использовать модели OpenAI в Xcode, когда её ещё не было.Так выглядел интерфейс приложения. Источник: App StoreВ сентябре компания добавила в ChatGPT режим Pulse, в котором бот может проактивно собирать персонализированные подборки новостей, идей и рекомендаций, и функцию Instant Checkout для покупки товаров на Etsy. В конце месяца выпустила отдельное приложение в стиле TikTok для видеогенератора Sora 2.Валерия ИльинаAIвчераSora 2: как пользоваться генератором видео от OpenAI Нейросеть делает ролики со звуком, учитывает законы физики и понимает русский язык.#новости