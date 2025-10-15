Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Дизайн
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Инвестиции

Мосбиржа прекратит торги бумагами бывшей Qiwi 20 ноября 2025 года

Совет директоров компании одобрил делистинг в начале октября того же года.

Источник фото: РБК
Источник фото: РБК
  • Речь об американских депозитарных расписках NanduQ — такое название тогда ещё Qiwi утвердила в 2024 году. Дату делистинга объявила Мосбиржа.
  • В NanduQ уже объясняли: компания «не ведет операционной деятельности в России, не проводила, а также не объявляла о редомициляции, [поэтому] продолжение листинга не является стратегическим приоритетом».
  • В сентябре 2024 года NanduQ заявила о делистинге с Nasdaq в США. Листинг на Astana International Exchange в Казахстане планируют сохранить.
  • В январе 2024 года Qiwi объявила о продаже бизнеса в России гонконгской Fusion Factor Fintech.
  • В феврале ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» за нарушение законов — в том числе по противодействию отмыванию денег. Позже «Qiwi Банк» и систему переводов Contact исключили из списка операторов платёжных систем.

#новости

4 комментария