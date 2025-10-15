Мосбиржа прекратит торги бумагами бывшей Qiwi 20 ноября 2025 года

Совет директоров компании одобрил делистинг в начале октября того же года.Источник фото: РБКРечь об американских депозитарных расписках NanduQ — такое название тогда ещё Qiwi утвердила в 2024 году. Дату делистинга объявила Мосбиржа.В NanduQ уже объясняли: компания «не ведет операционной деятельности в России, не проводила, а также не объявляла о редомициляции, [поэтому] продолжение листинга не является стратегическим приоритетом».В сентябре 2024 года NanduQ заявила о делистинге с Nasdaq в США. Листинг на Astana International Exchange в Казахстане планируют сохранить.В январе 2024 года Qiwi объявила о продаже бизнеса в России гонконгской Fusion Factor Fintech.В феврале ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» за нарушение законов — в том числе по противодействию отмыванию денег. Позже «Qiwi Банк» и систему переводов Contact исключили из списка операторов платёжных систем.#новости