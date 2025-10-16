Индекс Мосбиржи прибавил 6% после разговора президентов России и США

IMOEX2 учитывает весь торговый день, включая дополнительные сессии.Источник данных: TradingViewМаксимум за 16 октября 2025 года — 2703,5 пункта. Значение на 20:56 мск — 2685,8 пункта.Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продлился около двух часов. США назвали беседу «продуктивной». Обсуждали, в частности, конфликт в Украине. Трамп считает, что «добился большого прогресса» в вопросе его урегулирования.На неделе с 20 октября 2025 года стороны также запланировали встречу российских и американских «советников высокого уровня», после чего президент США собирается встретиться с Путиным в Будапеште.Среди других обсуждённых тем — какой будет торговля между Россией и США, когда конфликт завершат.Источник данных: Мосбиржа#новости