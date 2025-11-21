В Госдуму внесли поправки к законам о борьбе с инсайдерской торговлей и манипулированием

Среди целей — повысить доверие инвесторов к рынку.Меры затрагивают законы «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» и «Об организованных торгах», Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также Кодекс об административных нарушениях.Они обяжут физлиц, включённых в списки инсайдеров юрлиц, уведомлять последних о своих сделках с инструментами, по которым у них есть инсайдерские сведения. Сделать это нужно в течение пяти рабочих дней от даты транзакции. Аналогичные данные должны раскрывать и члены управленческих органов компаний-эмитентов.Эмитентов обяжут устанавливать «закрытые периоды», в течение которых инсайдеры не смогут совершать сделки с их акциями и зависящими от них инструментами. Например, перед публикацией отчётности или анонсом поглощений или покупок. Бизнес уже может определять эти «окна» самостоятельно, но не все это делают.Расширили также понятие «сведений, вводящих в заблуждение». Это в том числе ситуации, в которых лицо распространяет неполную или неточную информацию, чтобы умышленно исказить мнение о событии. Лицо при этом должно быть «связано» с инструментом, о котором идёт речь: до распространения сведений или после.Юристы приводили в пример случаи, когда автор рассказывает о росте выручки компании, но опускает подробности о том, что рост «обусловлен исключительно инфляцией при падении физических объёмов продаж». Или говорит только о преимуществах актива и молчит о недостатках, чтобы подтолкнуть инвесторов к выгодным для него или связанных с ним лиц сделкам.Административные штрафы за манипуляции и неправомерное использование инсайдерских данных установят «в пределах от трёхкратного до пятикратного» размера суммы дохода или же убытков, которых удалось избежать. Но минимум — 10 тысяч рублей для физлиц, 100 тысяч рублей для должностных лиц и 1 млн рублей для юрлиц.Для уголовной ответственности минимальный порог крупного ущерба, дохода или убытков предлагают повысить до 100 млн рублей. Особо крупного — 150 млн рублей. Если лицо нарушило статью о манипулировании впервые, само сообщило об этом и возместило ущерб, от уголовной ответственности его освободят.Полина ЛааксоИнвестиции17 июняМнение: инвестиционных блогеров в России нужно аккредитовывать, потому что ориентирующиеся на них инвесторы часто сталкиваются с «негативным опытом» Пример можно взять с Индии.#новости