Данила Бычков
Инвестиции

Власти Саудовской Аравии с 2026 года разрешат иностранцам покупать недвижимость в стране

Приобретать объекты в «священных городах» смогут только мусульмане.

Источник: Bloomberg
  • Правительство Саудовской Аравии изменит закон о собственности на недвижимость, пишет Bloomberg. Этот часть стратегии по развитию страны Vision 2030, направленная на привлечение иностранных инвестиций.
  • С января 2026 года иностранцы смогут покупать жилую, коммерческую, сельскохозяйственную и промышленную недвижимость, а также участки земли под застройку, но только в одобренных властями зонах, отмечает издание.
  • Окончательный список территорий находится на рассмотрении — его опубликуют в «ближайшее время».. Недвижимость в «священных городах», Мекке и Медине, смогут купить только иностранцы-мусульмане.
  • Кроме того, саудовские регуляторы ослабят ограничения на фондовом рынке, что позволит иностранным инвесторам владеть контрольными пакетами акций местных компаний.

