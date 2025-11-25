Акции кикшеринга Whoosh упали на 5,45% после публикации отчёта за третий квартал и девять месяцев 2025 года

Выручка компании снизилась на 13,1% год к году, а чистая прибыль — на 72,4%.Скриншот vc.ruВ Whoosh отметили «восстановление прибыльности» во втором полугодии, которое связано с программой оптимизации, запущенной во втором-третьем квартале 2025 года. Маржинальность по EBITDA (прибыль до вычета процентов по кредитам, налогов, амортизации) достигла 49,8%.Количество поездок в третьем квартале сократилось на 3% год к году, но конкретный показатель не приводят. Выручка кикшеринга составила 5,4 млрд рублей (-13% год к году). По словам Whoosh, динамика отражает «изменения сезонной структуры спроса» и рост доли более коротких транспортных поездок.EBITDA составила 2,7 млрд рублей, а соотношение чистого долга и EBITDA выросло с 1,22х до 3,59х. Чистая прибыль упала до 730 млн рублей (-72,4% год к году). Показатели находятся под давлением «временно повышенных процентных расходов», но денежный поток остаётся «уверенным», отметили в компании.Международный бизнес компании при этом продемонстрировал рост. Выручка в странах Латинской Америки за девять месяцев выросла на 148% год к году и достигла 1,3 млрд рублей. Число поездок увеличилось на 142%.На фоне публикации отчёта акции Whoosh на Мосбирже потеряли 5,45%. На 12:00 мск они торгуются по 90,01 рубля за бумагу.#новости #whoosh