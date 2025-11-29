«Три года ИИ-мании»: Bloomberg рассказало, как запуск ChatGPT повлиял на фондовый рынок

Появление ChatGPT в ноябре 2022 года и последовавшие за ним инвестиции в ИИ спровоцировало бурный рост фондового рынка, который продолжается несмотря на опасения по поводу возникновения «пузыря», пишет Bloomberg.

За три года индекс S&P 500, включающий компании с наибольшей капитализацией, прибавил 64%. Основным драйвером роста стал технологический сектор. Семь крупнейших ИТ-корпораций — Nvidia, Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta* и Broadcom — обеспечили почти половину прироста, а их доля в S&P увеличилась с 20% до 35%.

Nvidia стала главным бенефициаром развития ИИ. Из-за ажиотажного роста спроса на чипы акции компании за три года выросли на 979%, а рыночная капитализация превысила $5 трлн. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, выручка компании в 2025-м превысит $200 млрд, а чистая прибыль в следующем году превысит $170 млрд.

В выигрыше оказались и энергетические компании. На фоне развития дата-центров для ИИ вырос спрос на электричество. Так, акции американского поставщика электроэнергии за три года выросли на 620%. Бумаги NRG Energy и Constellation Energy за тот же период выросли более чем на 250%.