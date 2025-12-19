Популярное
Артур Томилко
Инвестиции

Акции Nike упали на 10,5% после квартального отчёта — компания сообщила о снижении продаж в Китае и сокращении прибыли из-за пошлин

Слабые результаты также показал принадлежащий Nike бренд Converse.

Фото Bloomberg 
  • Nike опубликовала отчёт за второй финансовый квартал 2026 года. Выручка компании выросла на 1%, до $12,4 млрд. Однако чистая прибыль сократилась на 32%, до $792 млн.
  • Продажи на рынке Северной Америки выросли на 9%, до $5,63 млрд. При этом продажи на китайском рынке снизились на 17%, до $1,42 млрд.
  • Кроме того, компания столкнулась с влиянием импортных пошлин: её валовая маржа (процент выручки после вычета себестоимости товара) сократилась на 3 п.п. В следующем квартале Nike ожидает также снижения выручки на «низкий однозначный процент».
  • На фоне публикации отчёта акции Nike упали на 10,5%. На премаркете в США бумаги торгуются по цене $58,7 за штуку, следует из данных CNBC. Инвесторы обеспокоены проблемами компании на китайском рынке, которые могут препятствовать восстановлению бизнеса после затяжного кризиса, отмечает издание.

#новости #nike

