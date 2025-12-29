Совместное предприятие «Т-Технологий» и «Интерроса» купило 25% облачного провайдера Selectel

Стоимость пакета — около 16 млрд рублей.Фото Selectel Компания «Каталитик пипл», которой владеют «Т-Технологии» (головная структура «Т-Банка») и «Интеррос» Владимира Потанина, сообщила, что стала владельцем 25% облачного провайдера Selectel.Долю выкупили у текущих акционеров. Её стоимость составляет около 16 млрд рублей, пишет Frank Media. Сделку профинансировали «за счёт денежного потока от предыдущих инвестиций в высокотехнологичный сектор», отметили в «Каталитик пипл». Других подробностей не привели.В отчёте за первый квартал 2025 года «Т-Технологии» сообщили, что получили 50,1% в «Каталитик пипл», которая владеет 64% «Точка Банка». Ещё 49,99% остались у «Интерроса» Владимира Потанина (находится под санкциями США и Великобритании).Последний также выступает крупнейшим акционером «Т-Технологий». Весной 2022 года «Интеррос» выкупил долю основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова, которая составила 35%, а летом 2024-го увеличил её до 44,1%.Selectel — российский провайдер облачных услуг и дата-центров. По данным «Контур Фокуса», в 2024 году выручка компании составила 13,1 млрд рублей, чистая прибыль — 2,8 млрд рублей. #новости #ттехнологии #интеррос #selectel