Артур Томилко
Инвестиции

xAI сообщила, что привлекла $20 млрд от Nvidia, Cisco, Fidelity и других

Размер раунда превысил ранее установленную цель в $15 млрд.

  • Компания объявила, что завершила расширенный раунд серии E. Стратегическими инвесторами стали Nvidia и Cisco, в число других вошли Valor Equity Partners, Fidelity, Qatar Investment Authority, MGX и Baron Capital Group.
  • В xAI отметили, что сумма финансирования превысила изначально установленную цель в $15 млрд. Однако оценку компании и другие подробности сделки не раскрыли.
  • В сентябре 2025 года источники CNBC и Bloomberg сообщили, что xAI привлекла $10 млрд при оценке в $200 млрд. Илон Маск тогда опроверг это и заявил, что компания «не ищет капитал».
  • В октябре Bloomberg выяснило, что xAI может привлечь «даже больше денег, чем планировала». Собеседники издания называли сумму в $20 млрд. По их словам, около $7,5 млрд компания должна получить в виде инвестиций, из которых $2 млрд вложит Nvidia. Ещё $12,5 млрд собирались привлечь в виде займа «через отдельную структуру».
  • В ноябре CNBC со ссылкой на источники писало, что по итогам раунда xAI могут оценить в $230 млрд. Маск назвал эту информацию «ложной».
  • Летом 2025-го Reuters писало, что xAI продала долговые бумаги на $5 млрд, а также привлекла $5 млрд инвестиций. По данным CNBC, оценка тогда, предположительно, составила примерно $150 млрд.

#новости #xai

9 комментариев