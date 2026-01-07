Платформа для оценки нейросетей LMArena привлекла $150 млн

Её оценили в $1,7 млрд. Раунд возглавили компания Felicis и фонд UC Investments, пишет TechCrunch. Среди других инвесторов — Andreessen Horowitz, LDVP, Lightspeed Venture Partners и Laude Ventures.Деньги направят на ускорение разработки и улучшение сервиса. Усиление конкуренции между разработчиками ИИ увеличило спрос на инструменты для оценки их продуктов с использованием строгих научных методов, отмечают в LMArena.По данным компании, её сервисом ежемесячно пользуются больше 5 млн пользователей в 150 странах.LMArena была запущена в 2023 году как исследовательский проект Калифорнийского университета в Беркли. Платформа стала известна своими рейтингами производительности ИИ-моделей. В мае 2025 года она привлекла $100 млн и получила оценку в $600 млн.Валерия ИльинаAI23.10.2025LMArena: как работает платформа для сравнения нейросетей Площадка, на которой можно протестировать платные модели. Иногда — ещё до официального релиза.#новости #lmarena