OpenAI и SoftBank вложат $1 млрд в энергетическую компанию SB Energy — она построит дата-центр в рамках проекта Stargate

Стороны инвестируют в неё по $500 млн соответственно. Основатель SoftBank Масаёси Сон и глава OpenAI Сэм Альтман. Источник фото: CNBCПартнёрство предполагает, что SB Energy станет «крупным» клиентом OpenAI — будет использовать её API и подключит сотрудникам корпоративный доступ к ChatGPT.SB Energy, в свою очередь, построит дата-центр в Техасе на 1,2 ГВт и будет им управлять. По словам Bloomberg, 1 ГВт хватит, чтобы обеспечить электроэнергией примерно 750 тысяч домов. OpenAI заявила о создании «тысяч» рабочих мест на стройке, но Rest of World указывало, что подобные показатели часто преувеличены.Дата-центр в Техасе — одна из пяти площадок проекта Stargate, анонсированных в сентябре 2025 года. А Stargate — инициатива OpenAI, SoftBank и Oracle по запуску дата-центров в США.SB Energy основана в 2019 году и входит в SoftBank Group. Сначала фирма занималась выпуском оборудования для возобновляемых источников энергии. Позже взялась и за строительство центров обработки данных. В 2025 году она привлекла $800 млн от Ares Infrastructure Opportunities. Оценку не раскрывают.SoftBank — один из крупнейших инвесторов OpenAI.Полина ЛааксоДеньги23.09.2025Круговорот денег в бигтехе: в соцсетях шутят над инвестиционным «схематозом» OpenAI, Nvidia и Oracle В комментариях под одним из мемов отметился Илон Маск, у которого затяжной конфликт с главой OpenAI Сэмом Альтманом. #новости