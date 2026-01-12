«Газпром-Медиа Холдинг» инвестировал «несколько сотен» миллионов рублей в систему анализа и модерации видео «Платформа Предикто» — Forbes

Она среди прочего должна «автоматически проверять контент на наличие нежелательных элементов». Источник: «РИА Новости» Об инвестициях «Газпром-Медиа Холдинга» рассказали осведомлённые источники Forbes. Конкретную сумму они не назвали, но отметили, что речь идёт о «нескольких сотнях» миллионов рублей.«Платформа Предикто», в которую вложилась компания, разработана на базе технологий российского стартапа Predicto. Сотрудничество между ними началось несколько лет назад, уточнил один из собеседников. В 2023-2024 годах часть сотрудников Predicto перешла в структуры «Газпром-Медиа». Однако о покупке стартапа речи не шло, отметили в компании.Платформа включает 12 модулей. Среди них — алгоритм персонализации контента и анализа пользовательской активности, а также система модерации контента. Последняя разработана для «автоматизированной проверки видеоконтента на наличие нежелательных элементов — пропаганды наркотиков, алкоголя и курения, сцен с ЛГБТ-контентом*».Сейчас правами на «Платформу Предикто» владеет компания «ГПМ Цифровые инновации». В числе своих заказчиков она называет Rutube, онлайн-кинотеатр Premier, видеосервис Yappy, а также телеканалы ТНТ, «Пятница» и других.Развитие собственных рекомендательных систем представляет стратегический смысл для крупных экосистем, отмечают опрошенные Forbes эксперты. Они помогают привлекать и удерживать пользователей, что напрямую связано с монетизацией.Наличие собственной системы автоматической модерации позволяет управлять рисками, связанными с нежелательным контентом. Эта задача становится всё актуальней на фоне ужесточения законодательных требований к стримингам, добавляют собеседники.*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Что конкретно подразумевают под «движением» и считают «экстремизмом» — не уточняется.#новости #газпроммедиа