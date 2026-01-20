«Логичный шаг по развитию бизнеса»: онлайн-кинотеатр Wink НМГ и «Ростелекома» выкупил «Смотрёшку»

Сумма сделки могла превысить 3 млрд рублей.Источник фото: «Ведомости»100% в юрлице «Смотрёшки» ООО «Лайфстрим» перешло ООО «Рестрим Медиа», сообщило РБК со ссылкой на представителя Wink. Раньше 89% было у гендиректора Александра Киселевича, 7,2% у Тимура Родионова и 3,8% у Георгия Юфы.По словам главы онлайн-кинотеатра Wink Антона Володькина, сделка — «логичный шаг», который позволит сервису выйти «в новый перспективный и растущий сегмент рынка» и получить «новых платящих подписчиков с хорошими перспективами дальнейшего роста базы».Стоимость актива не раскрыли. По оценке главы TelecomDaily Дениса Кускова, сделка может «находиться в вилке 3,5-4 млрд рублей».«Смотрёшка» предлагает сервисы онлайн-телевидения для региональных интернет-провайдеров и онлайн-кинотеатр. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО на конец 2024 года составила 2,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 225,6 млн.В среднем её подписчик «смотрит сервис» 4,1 часа в день — больше, чем среднее по рынку, говорит Кусков. Работу она продолжит под собственным брендом. Команду и тарифы обещают сохранить.В 2023 году «Ростелеком» и «Национальная медиа группа» (НМГ; также владеет СТС, «Рен-ТВ», газетой «Известия» и другими активами), которые развивают Wink, завершили поглощение онлайн-кинотеатра more.tv.Таня БоброваМедиа07.02.2024«В параллели с Netflix, клиенты платят слишком мало и слишком многое получают бесплатно»: главное из интервью главы Wink Гендиректор онлайн-кинотеатра Антон Володькин рассказал РБК про оригинальные проекты, справедливую стоимость подписок и новую аудиторию.#новости