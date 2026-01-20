«Логичный шаг по развитию бизнеса»: онлайн-кинотеатр Wink НМГ и «Ростелекома» выкупил «Смотрёшку»

«В параллели с Netflix, клиенты платят слишком мало и слишком многое получают бесплатно»: главное из интервью главы Wink

Гендиректор онлайн-кинотеатра Антон Володькин рассказал РБК про оригинальные проекты, справедливую стоимость подписок и новую аудиторию.