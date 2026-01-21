Рынок акций США 20 января 2026 года пережил самое резкое падение с апреля 2025-го

Причина — конфликт Трампа с Европой по поводу Гренландии. Источник: Bloomberg Ключевой индекс фондового рынка США, S&P 500, упал на 2,1% — до 6796,86 пункта, пишет Bloomberg. Индекс «голубых фишек» США, Dow Jones Industrial Average, на 1,8% — до 48 488,6 пункта. Индекс Nasdaq Composite — на 2,4%, до 22 954,32 пункта. Индекс Nasdaq 100, куда входят технологический сектор и крупные компании, — на 2,1%, до 24 987,6 пункта.При этом доходность 30-летних казначейских облигаций США выросла на 8 б.п., до 4,92 — это близко к максимумам в конце 2023 года. Индекс волатильности VIX, известный как «индекс страха» Уолл-стрит, подскочил на 6,6%, до 20,09 пункта — это пик с ноября 2025-го.Подобные колебания говорят, что раньше инвесторы могли игнорировать действия Трампа — например, давление на Федеральную резервную систему США, угрозы соседним странам и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Но теперь готовность закрывать на это глаза сошла на нет. Требования Трампа о Гренландии усиливают тревогу по поводу наихудших сценариев: раскол НАТО, полномасштабная торговая война или меры со стороны Европы, которые усилят волатильность на рынке.Часть опрошенных изданием аналитиков считает, что влияние на рыночную ситуацию может стать для Европы одним из инструментов давления на Трампа.Таня БоброваДеньги07.04.2025Резкие колебания: американский рынок открылся в «минусе» вслед за европейскими и реагирует на любые новости о пошлинах США Дональд Трамп объявил о пошлинах против 185 стран в начале апреля 2025 года, а на ответные меры грозится дополнительными тарифами.#новости