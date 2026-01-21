Рынок акций США 20 января 2026 года пережил самое резкое падение с апреля 2025-го

Резкие колебания: американский рынок открылся в «минусе» вслед за европейскими и реагирует на любые новости о пошлинах США

Дональд Трамп объявил о пошлинах против 185 стран в начале апреля 2025 года, а на ответные меры грозится дополнительными тарифами.