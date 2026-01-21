Популярное
Евгения Евсеева
Инвестиции

Рынок акций США 20 января 2026 года пережил самое резкое падение с апреля 2025-го

Причина — конфликт Трампа с Европой по поводу Гренландии.

Источник: Bloomberg 
  • Ключевой индекс фондового рынка США, S&P 500, упал на 2,1% — до 6796,86 пункта, пишет Bloomberg. Индекс «голубых фишек» США, Dow Jones Industrial Average, на 1,8% — до 48 488,6 пункта. Индекс Nasdaq Composite — на 2,4%, до 22 954,32 пункта. Индекс Nasdaq 100, куда входят технологический сектор и крупные компании, — на 2,1%, до 24 987,6 пункта.
  • При этом доходность 30-летних казначейских облигаций США выросла на 8 б.п., до 4,92 — это близко к максимумам в конце 2023 года. Индекс волатильности VIX, известный как «индекс страха» Уолл-стрит, подскочил на 6,6%, до 20,09 пункта — это пик с ноября 2025-го.
  • Подобные колебания говорят, что раньше инвесторы могли игнорировать действия Трампа — например, давление на Федеральную резервную систему США, угрозы соседним странам и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Но теперь готовность закрывать на это глаза сошла на нет.
  • Требования Трампа о Гренландии усиливают тревогу по поводу наихудших сценариев: раскол НАТО, полномасштабная торговая война или меры со стороны Европы, которые усилят волатильность на рынке.
  • Часть опрошенных изданием аналитиков считает, что влияние на рыночную ситуацию может стать для Европы одним из инструментов давления на Трампа.
Таня Боброва
Деньги
Резкие колебания: американский рынок открылся в «минусе» вслед за европейскими и реагирует на любые новости о пошлинах США

Дональд Трамп объявил о пошлинах против 185 стран в начале апреля 2025 года, а на ответные меры грозится дополнительными тарифами.

#новости

