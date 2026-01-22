Успеть к июлю 2026 года: почему Илон Маск хочет побыстрее вывести SpaceX на биржу

Много солнца и никаких городских протестов: помогут ли орбитальные дата-центры решить нехватку мощностей для ИИ на Земле

Космос не зарегулирован — это плюс. Но запустить там дата-центр гораздо дороже, а перспективы окупаемости при этом туманны.