Успеть к июлю 2026 года: почему Илон Маск хочет побыстрее вывести SpaceX на биржу

Рассказало WSJ.Маск. Источник фото: Bloomberg В декабре 2025 года источники FT и WSJ сообщили, что SpaceX оценила свой бизнес в $800 млрд в тендерном предложении. Тогда же собеседники Bloomberg и Reuters рассказали, что в середине 2026 года компания планирует провести первичное размещение и привлечь $30 млрд при оценке в $1,5 трлн.Ещё в 2013 году Маск говорил, что SpaceX сможет выйти на биржу, только когда начнёт «регулярно» летать на Марс. Его колонизация — «дорогостоящая затея». На то, чтобы окупить её, уйдут годы, а то и «десятилетия», а для акционеров публичной компании это не лучшая перспектива.В 2018 году президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл повторила: у компании есть долгосрочная миссия и потому инвесторы нужны «воодушевлённые» и «терпеливые». Размещение особо не обсуждали — концентрировались на задачах, которые позволят эту миссию выполнить.С развитием нейросетей взгляды изменились. По данным WSJ, Маск «одержим» возможностью «стать первым», кто развернёт дата-центр для ИИ в космосе, хотя раньше запуск орбитальных кластеров был как минимум среднесрочной целью.По словам бывших сотрудников, SpaceX много лет занималась разработкой вычислительных узлов, которые можно было бы использовать при создании сети «ИИ-спутников», работающих на солнечной энергии. К осени 2025 года она «совершила прорыв в попытках разобраться, как строить такие дата-центры, а также отправлять их в космос», рассказали источники.Но разработка и запуск «тысяч» спутников потребует не только технических изысканий, но и денег, поэтому SpaceX и задумалась об IPO как о простейшем способе привлечь десятки миллиардов долларов. Именно развёртывание дата-центров для ИИ — одна из ключевых причин, по которым его «рассматривают», уточнил в письме сотрудникам финансовый директор Брет Джонсен 12 декабря 2025 года.Выход на биржу также может помочь ещё одной компании Маска, xAI, «догнать» конкурентов, от которых она отстаёт и по выручке, и по количеству пользователей. Если SpaceX «преуспеет» на рынке космических дата-кластеров, xAI могла бы и стать её клиентом, и нарастить свои мощности.По мнению некоторых инвесторов, SpaceX также могла бы купить долю в xAI. В июле 2025 года WSJ писало, что она «согласилась вложить» в акционерный капитал xAI $2 млрд.В конце 2025 года Reuters со ссылкой на источники сообщало, что OpenAI планирует разместиться на бирже в 2027 году, а FT тоже со ссылкой на источники писало, что возможность провести IPO уже в 2026 году изучает Anthropic. Компании сказали, что решений нет и сроков тоже.SpaceX, по словам собеседников WSJ, хочет разместиться первой и не позднее июля 2026 года, так что «скоро» должна приступить к выбору банков.О перспективах орбитальных центров думают и глава OpenAI Сэм Альтман, который изучал возможность купить контроль в фирме-разработчике многоразовых ракет Stoke Space, и основатель Blue Origin Джефф Безос, чья компания, как и SpaceX, занимается ракетными запусками и спутниками.Михаил ДудченкоБудущее07.12.2025