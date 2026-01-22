Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Путешествия
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Образование
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Инвестиции

BitGo привлекла $212,8 млн и стала первой криптокомпанией, вышедшей на биржу в 2026 году

По итогам IPO компанию оценили в $2,1 млрд.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • BitGo провела первичное размещение акций в США и привлекла $212,8 млн, установив цену бумаг выше заявленного ценового диапазона, пишет Bloomberg. Андеррайтерами размещения выступили Goldman Sachs и Citigroup.
  • Криптокомпания разместила около 11,8 млн акций по $18 за штуку — заявленный диапазон составлял $15-17. В результате размещения BitGo получила оценку в $2,1 млрд. Акции компании начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже 22 января 2026 года под тикером BTGO.
  • За первые девять месяцев 2025 года чистая прибыль BitGo, приходящаяся на акционеров, составила $8,1 млн при выручке $10 млрд, отмечает Bloomberg.
  • Компания была основана в 2013 году Майком Белше, который сейчас занимает пост гендиректора. BitGo предоставляет услуги по кастодиальному хранению, ликвидности и безопасности цифровых активов.

#новости #bitgo

1
3 комментария