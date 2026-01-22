Акции Ubisoft упали на 30% после отмены шести игр и объявления о реструктуризации

И сокращения прогноза по выручке. Источник: ReutersНа 14:58 мск 22 января 2026 года акции падают на 34% — до €4,35 за штуку. Как отмечает Reuters, для Ubisoft это сильнейшее однодневное падение со времён листинга в 1996 году.Накануне компания объявила о реструктуризации: она разделит свою деятельность на пять творческих подразделений в зависимости от жанра игры.Кроме того, Ubisoft отменила релизы шести игр, в числе которых оказалась ожидаемая фанатами Prince of Persia: The Sands of Time, а также перенесла выход ещё семи.В связи с этим она выпустила предупреждение о возможном снижении выручки с €1,8 млрд до €1,5 млрд в 2025-2026 финансовом году.#новости #акции #ubisoft