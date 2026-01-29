Популярное
Артур Томилко
Инвестиции

Котировки на золото продолжают обновлять исторические максимумы — на пике цена превышала $5600 за унцию

Серебро преодолело отметку в $120 за унцию.

  • В ходе торгов 29 января 2026 года стоимость февральского фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже выросла на 6,09% и на максимуме достигла $5626,8 за унцию, пишет РБК. К 10:50 мск рост замедлился до 2,69%, а цена опустилась до $5580 за унцию.
  • Котировки на серебро также обновили исторический рекорд. Фьючерсы на серебро с поставкой в марте 2026 года подорожали на 5,9%, до $120,24 за унцию. К 10:50 мск цена опустилась до $117,96 за унцию.
  • Ралли драгоценных металлов продолжается с 2025 года. С начала 2026-го золото подорожало почти на 30%, серебро — больше чем на 50%.
  • Причины — сохраняющаяся геополитическая напряжённость, поясняют аналитики. В частности, политика президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы, Гренландии и Ирана.
  • Ещё один фактор — ослабление американского доллара. Снижение курса валюты усилило переток капитала в «реальные активы», поскольку «доверие к глобальному финансовому порядку снижается», а инвесторы начинают действовать осторожничать.
  • По мнению экспертов, рост цен на драгметаллы будет продолжаться, пока центральные банки и инвесторы увеличивают вложения в недолларовые и материальные активы. Аналитики Deutsche Bank прогнозируют, что в 2026 году золото может подорожать до $6000 за унцию.
Таня Боброва
Крипто
«Скоро станем одним из крупнейших “золотых центробанков” в мире»: Tether рассказала о запасе золота примерно в 140 тонн

Компания хранит его в бывшем ядерном бункере в Швейцарии.

