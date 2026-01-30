ЦБ обязал биржи маркировать акции и облигации компаний, которые раскрывают «недостаточно данных» о себе

Чтобы инвесторы обращали на это внимание.Помечать будут бумаги компаний, которые «ограничивают раскрытие информации о своей деятельности», говорит ЦБ. Кроме того, рейтинговые агентства должны будут присваивать им рейтинги: кредитные — для облигаций, некредитные — для акций.Меру вводят ради инвесторов: такая пометка будет говорить им, что «из-за недостатка информации невозможно осуществлять мониторинг деятельности компании, а также оценить её финансовое положение».Можно обойтись и без маркировки: тогда у компании должны быть рейтинги не менее чем от двух рейтинговых агентств. И инвесторы смогут полагаться на их данные — выводы анализа, пресс-релизы или аналитические отчёты.На маркировку ценных бумаг биржам отведут десять дней с момента, когда они узнали об ограничении раскрытия или об отсутствии рейтингов. За эти же десять дней маркировка снимается. Новые правила должны вступить в силу через десять дней с момента публикации.В 2022 году правительство разрешило компаниям не обнародовать отчётность из-за санкционных рисков. Правила действовали до июля 2023-го. С этой даты нужно публиковать отчёты с финансовыми результатами, но можно скрывать «чувствительные к санкционным рискам сведения». Также право целиком не раскрывать отчётности получили 46 компаний из нефтегазового и нефтехимического секторов. #новости