Цена на серебро падала на 26%, цена на золото — более чем на 10% и опустилась ниже $5000 за унцию

Инвесторы начали фиксировать прибыль после «стремительного ралли», говорят аналитики.Динамика цен на золото и серебро. Источник: Bloomberg29 января 2026 года фьючерсы на серебро стоили более $120 за унцию — это исторический максимум. 30 января цены на серебро упали более чем на 26%, что стало рекордным падением в рамках одного дня, обратило внимание Bloomberg.Стоимость фьючерса на золото 29 января превышала на пике $5600 за унцию. 30 января цена падала на 10% и опустилась ниже $5000 за унцию. Однако агентство отмечает: несмотря на коррекцию, золото и серебро «по-прежнему демонстрируют значительный месячный рост».Аналитик Freedom Finance Владимир Чернов в разговоре с «РБК Инвестиции» назвал среди причин «перегрев рынка» после «стремительного ралли» — началась «фиксация прибыли».Опрошенные «Ведомостями» аналитики полагают, что повлияли новости о выдвижении кандидатуры Кевина Уорша на пост председателя ФРС США и последовавшее за ним восстановление доллара. Собеседники Bloomberg отметили: хотя сообщения о выдвижении и стали триггером, коррекция «назревала давно».