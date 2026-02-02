Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Что почитать
Крипто
Путешествия
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Инвестиции

Oracle запланировала привлечь до $50 млрд в 2026 году для наращивания облачной инфраструктуры

Часть суммы — за счёт дополнительно размещения акций, остальное — через выпуск облигаций.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Компания намерена привлечь $45-50 млрд в 2026 году для строительства дата-центров и удовлетворения спроса на вычислительные мощности со стороны крупнейших клиентов, включая AMD, Nvidia, Meta*, OpenAI, TikTok и xAI, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Oracle.
  • Около половины от этой суммы Oracle собирается привлечь за счёт размещения акций, остальное — через выпуск облигаций. В компании рассчитывают, что это поможет сохранить кредитный рейтинг. Стоимость страхования долга Oracle от дефолта резко выросла в декабре 2025-го и достигла максимума за пять лет, подчёркивает Reuters.
  • Акции компании упали примерно на 50% относительно рекордной стоимости в сентябре 2025 года, отмечает издание. Из-за этого Oracle потеряла около $460 млрд рыночной капитализации. Заявление компании о планах по привлечению финансирования в 2026 году может означать, что руководство Oracle «пытается остановить бесконечное падение акций», считают опрошенные Bloomberg аналитики.
  • Ключевой элемент инвестиций для Oracle — контракт на $300 млрд c OpenAI, отмечает Bloomberg. При этом разработчик ChatGPT пока не стал прибыльной компанией, что усиливает опасения инвесторов относительно финансовой нагрузки на Oracle «без чётких сроков получения существенной отдачи».

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #oracle

7 комментариев