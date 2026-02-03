SpaceX объявила о покупке xAI, которой также принадлежит соцсеть X

Современные достижения в области ИИ зависят от крупных наземных центров обработки данных, которые требуют огромных объёмов электроэнергии и охлаждения. Глобальный спрос на электричество для ИИ в ближайшей перспективе не может быть удовлетворен с помощью наземных решений без создания трудностей для местных сообществ и окружающей среды.

<...>

По моим оценкам, в течение 2-3 лет самым дешевым способом создания вычислительных мощностей для ИИ станет космос. Одна только эта экономическая эффективность позволит инновационным компаниям продвигаться вперед в обучении своих моделей ИИ и обработке данных с беспрецедентной скоростью и в беспрецедентных масштабах, ускоряя прорывы в нашем понимании физики и изобретение технологий на благо человечества.