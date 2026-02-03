Популярное
Артур Томилко
Инвестиции

SpaceX объявила о покупке xAI, которой также принадлежит соцсеть X

По данным источников Bloomberg, в результате сделки оценка космической компании составит $1,25 трлн.

  • Объявление о поглощении xAI опубликовано на сайте SpaceX от имени Илона Маска. По его словам, сделка нужна, чтобы создать «самый амбициозный, вертикально интегрированный инновационный центр на Земле и за ее пределами», который объединит ИИ, ракеты, спутниковый интернет и платформу для обмена информацией.

Современные достижения в области ИИ зависят от крупных наземных центров обработки данных, которые требуют огромных объёмов электроэнергии и охлаждения. Глобальный спрос на электричество для ИИ в ближайшей перспективе не может быть удовлетворен с помощью наземных решений без создания трудностей для местных сообществ и окружающей среды.

<...>

По моим оценкам, в течение 2-3 лет самым дешевым способом создания вычислительных мощностей для ИИ станет космос. Одна только эта экономическая эффективность позволит инновационным компаниям продвигаться вперед в обучении своих моделей ИИ и обработке данных с беспрецедентной скоростью и в беспрецедентных масштабах, ускоряя прорывы в нашем понимании физики и изобретение технологий на благо человечества.

Илон Маск
  • SpaceX планирует ежегодно доставлять на орбиту «миллионы тонн» полезных грузов с помощью ракет Starship. Запуск спутников, генерирующих 100 кВт вычислительной мощности на тонну, позволит ежегодно добавлять 100 ГВт вычислительных мощностей для искусственного интеллекта «без каких-либо текущих эксплуатационных или ремонтных работ», отметил Маск.
  • Создание орбитальных дата-центров станет первоочередной задачей SpaceX. При этом компания продолжит развивать сеть спутников Starlink, а также сохранит планы по полётам «на другие планеты».

Возможности, которые мы откроем благодаря созданию космических центров обработки данных, позволят финансировать и обеспечивать развитие самодостаточных баз на Луне, целой цивилизации на Марсе и, в конечном итоге, экспансию во Вселенную.

Илон Маск
  • По словам осведомлённого источника Bloomberg, сделка между SpaceX и xAI представляет собой исключительно обмен акциями. Она оценивает SpaceX в $1 трлн, а xAI — в $250 млрд, добавили другие собеседники. Последняя владеет в том числе соцсетью X.
  • В начале 2026 года источники СМИ заговорили о планах SpaceX провести IPO. По их информации, компания планирует выйти на биржу летом 2026-го, чтобы привлечь до $50 млрд при оценке в $1,5 трлн.
  • В конце января источники Reuters и Bloomberg рассказали, что SpaceX рассматривает слияние с другими компаниями Маска перед предстоящим IPO.
Таня Боброва
Будущее
SpaceX попросила разрешение на запуск до 1 млн спутников для создания сети дата-центров в космосе

Чтобы «удовлетворить стремительно растущий спрос» в условиях развития ИИ.

Источник: David Sprague / <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Flabusinessjournal.com%2Fmanufacturing%2Fspacex-to-move-its-hq-to-texas%2F&postId=2716417" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Los Angeles Business Journal</a>

#новости #spacex #xai

