«Т-Технологии» сообщили о планах провести дробление акций в пропорции 1 к 10, а также консолидировать до 100% «Точка Банка»

Для сделки хотят провести допэмиссию по закрытой подписке. Дополнено в 11:14 мск. «Операционная независимость "Точка Банка" сохраняется и не является предметом для переговоров», — прокомментировал намерения «Т-Технологий» глава «Точка Банка» Андрей Завадских. На клиентах возможные изменения не отразятся. Совет директоров МКПАО «Т-Технологии» на внеочередном собрании акционеров предложил рассмотреть дробление акций в соотношении 1:10, говорится в сообщении компании.После сплита каждая акция «Т-Технологий» превратится в десять новых, а их общее количество увеличится с 268 млн до 2,68 млрд штук. Это позволит сделать бумаги более доступными для розничных инвесторов. Точные даты и другие детали конвертации раскроют позже.Помимо этого, совет директоров компании предложил консолидировать «до 100%» акций «Точка Банка». Для сделки проведут «независимую оценку справедливой рыночной стоимости» актива. Оплатить её планируют за счёт допэмиссии акций «Т-Технологий» по закрытой подписке. Закрыть сделку хотят до конца 2026 года.В 2025 году «Т-Технологии» сообщили, что получили 50,1% в «Каталитик пипл», которая владеет 64% «Точка Банка». Ещё 49,99% остались у «Интерроса» Владимира Потанина.#новости #тбанк #ттехнологии