Американский Walmart достиг рыночной капитализации в $1 трлн — первым среди розничных ритейлеров

В «клубе» тех, чья капитализация превысила $1 трлн, в основном находятся ИТ-компании, отмечает CNBC.Источник: Walmart На 21:11 мск бумаги компании на Nasdaq растут на 2,8% и стоят около $127,5 за штуку. Рыночная капитализация составляет около $1,02 трлн. Сеть стала первым ритейлером, который преодолел «триллионный» рубеж, пишет Reuters.Акции Walmart резко выросли в последние месяцы, пишет WSJ. В частности, инвесторы с энтузиазмом восприняли рост онлайн-бизнеса ритейлера и его инвестиции в автоматизацию и ИИ-технологии для повышения эффективности.Продажи компании также растут — как за счёт покупателей, которые ищут низкие цены на фоне растущей инфляции, так и за счёт более обеспеченных клиентов, которые выбирают быструю доставку и покупают товары не первой нобходимости, отмечают издания.Сэм Уолтон открыл первый магазин Walmart в США в 1962 году, говорится на сайте компании. Его стратегия была «самые низкие цены всегда и везде». В 1970-х компания вышла на биржу. Сейчас она управляет более 10,5 тысячи магазинов в 19 странах. В третьем квартале 2026 финансового года компания отчиталась о росте выручки на 5,8% год к году, до $179,5 млрд.#новости #walmart