Разработчик гуманоидных роботов Apptronik привлёк $520 млн при оценке более $5,5 млрд

Компания уже сотрудничает с Mercedes-Benz и Google DeepMind. Источник: BloombergИнвестиции стали продолжением раунда А, начатого в 2025 году, пишет TechCrunch. Общий объём инвестиций достиг $935 млн при оценке свыше $5,5 млрд.Раунд возглавили Google, Mercedes-Benz и B Capital, также в нём приняли участие AT&T Ventures, John Deere и инвестиционный фонд Катара.Apptronik всё ещё находится на ранних этапах разработки и «активно не ищет финансирование», отметили источники издания. Привлечённые деньги компания направит на вывод на рынок гуманоидного робота Apollo, расширение текущих пилотных программ и масштабирование, подчёркивает Bloomberg.В марте 2024 года Apptronik заключила соглашение с Mercedes-Benz. Автопроизводитель планировал начать тестировать на заводе робота-гуманоида Apollo, в частности, для доставки деталей на производственную линию с одновременной их проверкой. Apptronik также сотрудничает с Google DeepMind для роботов на базе моделей Gemini Robotics.#новости