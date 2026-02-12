«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру» у «Яндекса» — РБК

Среди потенциальных покупателей также упоминали «Сбер» и «Авито».Источник фото: «Ведомости»О том, что «Яндекс» определился с претендентом, РБК сообщили четыре источника из неназванных изданием отраслей. По словам собеседника из инвестсообщества, «Т-Технологии» готовы купить «Авто.ру» примерно за 35 млрд рублей, полагая, что актив откроет «много возможностей» в кредитовании авторынка.Пятый источник утверждает, что, помимо «Т-Технологий», на актив до сих пор претендует ещё одна компания, но какая — не уточняет.В «Яндексе» отказались комментировать «слухи». В материнской структуре «Т-Банка» не ответили на запрос издания. Федеральная антимонопольная служба комментариев пока не давала.«Авто.ру» основал в 1996 году программист Михаил Рогальский. Сперва сайт работал как справочник и форум. Позже превратился в полноценную доску объявлений о купле-продаже транспорта с возможностью подобрать машину и кредит, проверить историю транспортного средства и найти модель под заказ.В 2014 году «Авто.ру» выкупил «Яндекс» за $175 млн. О том, что он обсуждает продажу актива, рассказал в декабре 2025 года «Ъ» со ссылкой на осведомлённые источники. Эксперты допускали, что потенциальная продажа связана с ухудшением ситуации на авторынке и ростом конкуренции среди сервисов объявлений.49% в юрлице «Авто.ру» ООО «Сервисы размещения объявлений» принадлежит структуре «Яндекса» ООО «Я.Финпроект». 51% — гендиректору «Яндекс Вертикалей» Павлу Алёшину, следует из данных «Контур.Фокуса».#новости #автору #яндекс