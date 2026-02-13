Популярное
Полина Лааксо
Инвестиции

Владельцы «Авиасейлс» рассматривают возможность продать бизнес — «Ъ»

До переговоров пока не дошло, говорят источники.

Обновлено в 11:17 мск. В «Авиасейлс» сообщили vc.ru, что менеджмент и акционеры компании «не ведут переговоры о продаже компании и не готовят продажу».

 Источник фото: «Авиасейлс»
  • О планах собственников «Авиасейлс» сообщили два источника «Ъ» на инвестиционном рынке. В самой компании сказали, что «менеджмент и акционеры не в курсе планов купить компанию неназванными участниками рынка».
  • Объективно оценить стоимость бизнеса «Авиасейлс» трудно, так как его «существенная» часть находится за рубежом, рассуждает банкир Илья Шумов. По его оценке, активы стоят не менее $300 млн, или 23,2 млрд рублей по курсу ЦБ на 13 февраля 2026 года.
  • Интерес к покупке могут проявить банки, полагает неназванный собеседник «Ъ». Он объясняет это тем, что «значительная» доля покупателей авиабилетов «переориентируется» на их экосистемы. Почему «Авиасейлс» якобы задумался о продаже — неизвестно.
  • «Авиасейлс» основал Константин Калинов — изначально как блог, в котором он собирал спецпредложения от авиакомпаний. На его основе позже запустили поисковик билетов. На 2026 год у проекта есть поисковик жилья, сервисы для оформления командировок и анализа данных по авиаотрасли, журнал про путешествия ПСЖР, карты с обзорами городов и контактами гидов «Короче».
  • В 2014 году iTech Capital купил миноритарную долю в бизнесе за $10 млн при оценке $65 млн. В 2021 году он же вместе с «Эльбрус Капиталом» вложил $43 млн, но полученные доли не раскрывали. Тогда же действующий на тот момент гендиректор «Авиасейлс» Макс Крайнов рассказывал, что конечные бенефициары — семья Калинова, iTech Capital и команда менеджмента.
  • На 13 февраля 2026 года владельцем основного юрлица — ООО «Авиасейлс» — выступает гонконгская Go Travel Un, следует из данных «Контур.Фокуса». Как уточняет «Ъ», около 35% в ней принадлежат кипрской Realstory Trading, 34% — фондам 6 iTech Fund I и 6 iTech Fund II уже упомянутой iTech Capital, ещё 20% — кипрской Prati.
  • Миноритарные доли также есть у менеджмента сервиса, а среди директоров значится предприниматель Рустем Миргалимов — основатель агрохолдинга «Таврос», а также фонда прямых инвестиций AVG Capital Partners.
  • Юрлицом, связанным с бизнес-сервисами, тоже владеет Go Travel Un. А структурой медиапроектов — кипрская Go Travel.

#новости #авиасейлс

83 комментария