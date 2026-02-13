Владельцы «Авиасейлс» рассматривают возможность продать бизнес — «Ъ»

До переговоров пока не дошло, говорят источники.Обновлено в 11:17 мск. В «Авиасейлс» сообщили vc.ru, что менеджмент и акционеры компании «не ведут переговоры о продаже компании и не готовят продажу». Источник фото: «Авиасейлс»О планах собственников «Авиасейлс» сообщили два источника «Ъ» на инвестиционном рынке. В самой компании сказали, что «менеджмент и акционеры не в курсе планов купить компанию неназванными участниками рынка».Объективно оценить стоимость бизнеса «Авиасейлс» трудно, так как его «существенная» часть находится за рубежом, рассуждает банкир Илья Шумов. По его оценке, активы стоят не менее $300 млн, или 23,2 млрд рублей по курсу ЦБ на 13 февраля 2026 года.Интерес к покупке могут проявить банки, полагает неназванный собеседник «Ъ». Он объясняет это тем, что «значительная» доля покупателей авиабилетов «переориентируется» на их экосистемы. Почему «Авиасейлс» якобы задумался о продаже — неизвестно.«Авиасейлс» основал Константин Калинов — изначально как блог, в котором он собирал спецпредложения от авиакомпаний. На его основе позже запустили поисковик билетов. На 2026 год у проекта есть поисковик жилья, сервисы для оформления командировок и анализа данных по авиаотрасли, журнал про путешествия ПСЖР, карты с обзорами городов и контактами гидов «Короче».В 2014 году iTech Capital купил миноритарную долю в бизнесе за $10 млн при оценке $65 млн. В 2021 году он же вместе с «Эльбрус Капиталом» вложил $43 млн, но полученные доли не раскрывали. Тогда же действующий на тот момент гендиректор «Авиасейлс» Макс Крайнов рассказывал, что конечные бенефициары — семья Калинова, iTech Capital и команда менеджмента.На 13 февраля 2026 года владельцем основного юрлица — ООО «Авиасейлс» — выступает гонконгская Go Travel Un, следует из данных «Контур.Фокуса». Как уточняет «Ъ», около 35% в ней принадлежат кипрской Realstory Trading, 34% — фондам 6 iTech Fund I и 6 iTech Fund II уже упомянутой iTech Capital, ещё 20% — кипрской Prati.Миноритарные доли также есть у менеджмента сервиса, а среди директоров значится предприниматель Рустем Миргалимов — основатель агрохолдинга «Таврос», а также фонда прямых инвестиций AVG Capital Partners.Юрлицом, связанным с бизнес-сервисами, тоже владеет Go Travel Un. А структурой медиапроектов — кипрская Go Travel.#новости #авиасейлс