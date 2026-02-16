«1С» купила 51% в разработчике платформы для автоматизации корпоративного страхования Aiins

Детали сделки не раскрывают.Сделку закрыли в конце 2025 года, пишет Forbes. «1С» получила 51% ООО «Адепт» — юрлица компании-разработчика Aiins, 49% остались у основателя и главы компании Игоря Кононова.Aiins — платформа для автоматизации корпоративного страхования. Она объединяет предложения от разных страховщиков, анализирует их условия и риски и предлагает клиентам оптимальные варианты с учётом их потребностей.В сервисе также можно провести страховой аудит с помощью ИИ и проконсультироваться с экспертами. Платформой преимущественно пользуются компании из сфер строительства, производства, логистики и сельского хозяйства для страхования сотрудников, говорит Кононов.Выручка ООО «Адепт» по итогам 2024 года составила 31,5 млн рублей, чистая прибыль — 829 тысяч рублей, следует из данных «Контур Фокуса». Показатели за 2025-й компания пока не раскрыла.В «1С» называют покупку Aiins частью стратегии. Компания хочет, чтобы её партнёры‑франчайзи могли предоставлять клиентам комплексный пакет бизнес-услуг. Автоматизация страхования дополнит линейку существующих продуктов.#новости #1с