Финансовые условия не раскрывают.Источник фото: «Ъ»«Ситибанк» будет работать под новым названием «Ренкап Банк», но продолжит обслуживать своих «традиционных» клиентов — в том числе инвестбанки и фонды из США, Великобритании, стран ЕС и других государств.Юрлица тоже переименуют: Joint Stock Company Commercial Bank Citibank в Joint Stock Company RenCap Bank, а АО КБ «Ситибанк» в АО «РенКап Банк».Американская Citigroup открыла представительство в Москве в 1992 году. В 2021-м объявила о решении выйти из розничного бизнеса в России и нескольких других странах, включая Китай, Индию, Индонезию и Таиланд, чтобы увеличить инвестиции в более перспективные бизнес-направления.В 2022-2025 годах «Ситибанк» продал потребительские кредиты «Уралсибу», перестал поддерживать дебетовые карты, убрал банкоматы, закрыл отделения, отключил интернет-банк и мобильное приложение.В ноябре 2025-го Владимир Путин разрешил «Ренессанс Капиталу» выкупить подразделение Citigroup. Последняя оценила убытки от сделки в $1,1 млрд после уплаты налога.По данным «Банки.ру», чистые активы «Ситибанка» на январь 2026 года составляли 1,13 трлн рублей, капитал — 133,8 млрд рублей, чистая прибыль — 12,2 млрд рублей.