Стартап «крёстной матери» нейросетей Фэй-Фэй Ли World Labs привлёк $1 млрд от AMD, Autodesk, Nvidia и других — он развивает ИИ-модели мира

Оценку не раскрыли.Ли. Источник фото: IEEE SpectrumСреди других участников раунда — Emerson Collective, Fidelity Management & Research Company, Andreessen Horowitz и Sea.$200 млн вложил Autodesk — разработчик ПО и в частности системы автоматизированного 2D- и 3D-проектирования AutoCAD. Он возьмёт на себя роль консультанта. Обмен данными сделка не предусматривает.По словам Фэй-Фэй Ли, у обеих компаний общая цель: «развивать физический ИИ, который усиливает человеческую креативность и позволяет создавать больше мощных решений для дизайнеров, проектировщиков и авторов». У Autodesk тоже есть свои модели — neural CAD. Они обучены на геометрических данных, умеют «рассуждать» и генерировать «функциональные» 3D-модели.Формат партнёрства они пока не определили. Главный научный сотрудник Autodesk Дарон Грин допускает, что компании смогут проработать совместимость своих продуктов, например, чтобы пользователь мог спроектировать офисное помещение в World Labs, а мебель перенести из сервисов Autodesk. Начать при этом планируют с «развлекательных» пользовательских сценариев.О том, что World Labs ведёт переговоры об инвестициях, Bloomberg писало в январе 2026 года со ссылкой на источники. Последние тогда говорили, что речь идёт о раунде на $500 млн и оценке в $5 млрд. До анонсированного раунда общий объём привлечённых денег равнялся $230 млн, а оценка — $1 млрд.Стартап запустила в сентябре 2024 года профессор из Стэнфорда Фэй-Фэй Ли, её называют «крёстной матерью» нейросетей. Она, помимо прочего, участвовала в научном проекте по созданию базы из «миллионов» изображений ImageNet, которая помогла улучшить системы компьютерного зрения.В ноябре 2025 года World Labs выпустил генератор 3D-миров по фотографии и тексту Marble. В основе — модели мира. Над ними также работают Google DeepMind, стартап Яна Лекуна Advanced Machine Intelligence Labs и другие.Источник: Yu XiangИсточник: World Labs#новости #моделимира