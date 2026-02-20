Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Крипто
Инвестиции
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Инвестиции

Акции китайских компаний в сфере робототехники выросли на 13-43% после выступления роботов на гала-концерте в честь Праздника весны

Торги на Гонконгской бирже возобновились после окончания каникул в честь китайского Нового года.

Источник: CGTN
  • Китайские робототехнические компании показали рост на фоне общего снижения рынка, пишет Bloomberg. Цена бумаг MiniMax и Zhipu на торгах в Гонконге 20 февраля 2026 года поднялась на 15% и 43% соответственно. Акции UBTech выросли на 13%, Robosense — на 16%, Dobot — на 23%.
  • На традиционном гала-концерте в честь Праздника весны роботы снова стали главными «звёздами», отмечает Bloomberg. Телевизионная аудитория шоу стала рекордной за 13 лет. Разработчики стремились продемонстрировать навыки своих устройств — например, роботы от Unitree исполнили номер с элементами боевых искусств.
  • Это не первый случай, когда рынки положительно реагируют на «вирусные» публичные демонстрации роботов. Гала-концерт часто служит «трамплином» для китайских технологических компаний, отмечает Bloomberg.
  • При этом опрошенные агентством эксперты подчёркивают, что подобные мероприятия могут выглядеть эффектно, но не показывают практической пользы. До сих пор неясно, насколько массовым станет производство, как компании будут использовать роботов и будет ли это экономически эффективно.

#новости

1
6 комментариев