Акции китайских компаний в сфере робототехники выросли на 13-43% после выступления роботов на гала-концерте в честь Праздника весны

Торги на Гонконгской бирже возобновились после окончания каникул в честь китайского Нового года. Источник: CGTNКитайские робототехнические компании показали рост на фоне общего снижения рынка, пишет Bloomberg. Цена бумаг MiniMax и Zhipu на торгах в Гонконге 20 февраля 2026 года поднялась на 15% и 43% соответственно. Акции UBTech выросли на 13%, Robosense — на 16%, Dobot — на 23%.На традиционном гала-концерте в честь Праздника весны роботы снова стали главными «звёздами», отмечает Bloomberg. Телевизионная аудитория шоу стала рекордной за 13 лет. Разработчики стремились продемонстрировать навыки своих устройств — например, роботы от Unitree исполнили номер с элементами боевых искусств.Это не первый случай, когда рынки положительно реагируют на «вирусные» публичные демонстрации роботов. Гала-концерт часто служит «трамплином» для китайских технологических компаний, отмечает Bloomberg.При этом опрошенные агентством эксперты подчёркивают, что подобные мероприятия могут выглядеть эффектно, но не показывают практической пользы. До сих пор неясно, насколько массовым станет производство, как компании будут использовать роботов и будет ли это экономически эффективно.