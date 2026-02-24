Uber купит сервис бронирования парковок SpotHero в городах США и Канады

Сделку планируют закрыть в первой половине 2026 года, но её условия не раскрывают. Uber планирует добавить функцию бронирования парковок в своё приложение, пишет CNBC. В компании рассчитывают, что это позволит привлечь больше пользователей.Сделка со SpotHero должна получить одобрение регуляторов, а её конечные условия могут измениться, отметили в компании. Завершить покупку планируют в первой половине 2026 года.Сервис бронирования парковок SpotHero работает с 2011 года и позволяет пользователям резервировать и оплачивать парковочные места в центрах городов, у стадионов и концертных площадок, а также в аэропортах. Он работает более чем в 400 городах США и Канады.Последний раз SpotHero привлекал финансирование в 2019 году. Тогда инвесторы вложили в сервис $50 млн, но её оценку не раскрыли. С момента основания компания получила $118 млн инвестиций.#новости #uber