Данила Бычков
Инвестиции

Акции IBM упали на 13% после того, как Anthropic представила инструмент для работы с языком программирования Cobol

Он используется в системах, на которые приходится «значительная» часть выручки IBM.

Источник: Bloomberg
  • Акции IBM к закрытию торгов 23 февраля 2026-го упали на 13,1%, до отметки в $223,3 за бумагу. Это самое большое дневное падение с 2000 года, пишет Bloomberg. С начала февраля 2026 года бумаги IBM подешевели на 27%.
  • Оно произошло на фоне заявления Anthropic о том, что Claude Code позволит модернизировать устаревший язык программирования Cobol, который до сих пор используется, например, в финансовом секторе. Около 95% транзакций в банкоматах в США обрабатываются с помощью Cobol, отмечает издание.
  • Большинство мейнфреймов, на которых работает Cobol, производит IBM, отмечает Bloomberg. «Значительная» часть выручки компании всё ещё приходится на этот бизнес.
  • IBM отреагировала на опасения со стороны инвесторов, заявив, что ценность её мейнфреймов не зависит от языка программирования — платформы компании «обеспечивают одинаковую безопасность и производительность» вне зависимости от языка.

#новости #ibm

