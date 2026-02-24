Акции IBM упали на 13% после того, как Anthropic представила инструмент для работы с языком программирования Cobol

Он используется в системах, на которые приходится «значительная» часть выручки IBM. Источник: BloombergАкции IBM к закрытию торгов 23 февраля 2026-го упали на 13,1%, до отметки в $223,3 за бумагу. Это самое большое дневное падение с 2000 года, пишет Bloomberg. С начала февраля 2026 года бумаги IBM подешевели на 27%.Оно произошло на фоне заявления Anthropic о том, что Claude Code позволит модернизировать устаревший язык программирования Cobol, который до сих пор используется, например, в финансовом секторе. Около 95% транзакций в банкоматах в США обрабатываются с помощью Cobol, отмечает издание.Большинство мейнфреймов, на которых работает Cobol, производит IBM, отмечает Bloomberg. «Значительная» часть выручки компании всё ещё приходится на этот бизнес.IBM отреагировала на опасения со стороны инвесторов, заявив, что ценность её мейнфреймов не зависит от языка программирования — платформы компании «обеспечивают одинаковую безопасность и производительность» вне зависимости от языка.#новости #ibm